Lanazione.it - Natale a Colle, artisti da tutta Italia: "La città connessa con il mondo". Magico spettacolo delle luminarie

Giornate della quadruplice inaugurazione, lo scorso fine settimana di, o, se preferite, ‘Giornate dell’Orgoglio Colligiano’. Non era forse mai capitato infatti, che unamettesse in mostra se stessa ed il suo ruolo con ben quattro inaugurazioni di fila, ponendosi al centro dell’attenzione in un territorio che va molto al di là dei confini geografici. "", con migliaia di persone da ogni dove ad affollare il centro dellabassa per ammirare le realizzazioni di oltre 50 creativi provenienti daed a gustare i piatti di 30 tra i migliori ristoranti colligiani e toscani, con in testa il pluristellato chef Gaetano Trovato del ristorante ‘Arnolfo’, è stato, come la ha definita il sindaco Piero Pii, la "connessione dicon il". Una connessione cominciata con l’inaugurazione del ‘Sonar’ di Gracciano che, dopo un lunghissimo periodo di chiusura e riqualificazione, si è riappropriato del suo storico ruolo sociale e culturale di polo di aggregazione, soprattutto giovanile, e di diffusione di cultura musicale.