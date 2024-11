Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina 2-2, Amichevole U21 in DIRETTA: pareggia Krasnopir!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86?che al piccolo trotto prova a vincere la partita.84? Gol di, assist di Tsarenko che anticipa Ruggeri in area di rigore,U21 2-2.82? Molti errori di Ndour, non entrato perfettamente in partita.80? Dentro, fuori Viunnyk nell’.78? Lancio troppo lungo per Ambrosino. Pallone fuori.76? Duro scontro per Gnonto, si ferma il gioco.74? Dentro Volpato, Ruggeri e Ambrosino, fuori Pio Esposito, Casadei e Turicchia nell’.72? Ancora in ombra Gnonto e Ndour dopo l’ingresso in campo.70? Bertola spazza in angolo dopo scontro con Sassi.68? Possesso palla continuo dell’.66? Dentro Melnychenko, fuori Yatsyk nell’.64? Fuori Kuzyk e Kvasnytsya e dentro Chlan e Veleten nell’.62? Destro a giro di Bragaru, pallone fuori.