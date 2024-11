Puntomagazine.it - Lega, Nappi: nomina a vicesegretario campano motivo d’orgoglio

Leggi su Puntomagazine.it

Severinoè il nuovoregionale dellaCampania con Carmela Rescigno“Un sentito ringraziamento a Claudio Durigon e a Gianpiero Zinzi per avermitoregionale dellaCampania, con l’amica Carmela Rescigno. È un incarico che accolgo con onore ed orgoglio: continuerò a dare il massimo contributo per affrontare le grandi sfide di Matteo Salvini, con lo stesso impegno profuso quotidianamente in Consiglio regionale per il nostro territorio”. Lo dichiara Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania.L'articoloproviene da Punto! - Il web magazine.