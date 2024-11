L’albo d’oro della BJK Cup | tutte le Nazioni vincitrici anno per anno

Leggi su Sportface.it

Prima si chiamava Fed Cup, poi nel 2021 ha cambiato nome in Billie Jean King Cup per rendere omaggio a una delle icone del tennis femminile. Ciò che importa è che da sempre le migliori giocatrici del mondo si sfidano per regalare successi alla propria nazione, così da scrivere indelebilmente il nomeleggenda. Di seguitocon tutti lee i finaliste, più la classifica per ordine di vittorie.ALBOBJK CUP1963 Stati Uniti b. Australia1964 Australia b. Stati Uniti1965 Australia b. Stati Uniti1966 Stati Uniti b. Germania Ovest1967 Stati Uniti b. Gran Bretagna1968 Australia b. Paesi Bassi1969 Stati Uniti b. Australia1970 Australia b. Germania Ovest1971 Australia b. Gran Bretagna1972 Sudafrica b. Gran Bretagna1973 Australia b. Sudafrica1974 Australia b.