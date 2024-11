Ilfogliettone.it - Izabel Goulart, l'”Angelo” brasiliano che ama l’uomo tra i pali

Nasce il 23 ottobre 1984 a São Carlos, San Paolo, Brasile, la sensuale. Già quattordicenne, la bella brasiliana viene notata da un hairstylist, che le suggerisce di diventare una modella. Lasi trasferisce così nella capitale di San Paolo dove comincia la propria carriera.In breve tempoviene scelta per le sfilate di numerosi stilisti come Bill Blass, Balenciaga, Bottega Veneta, Oscar de la Renta, Valentino, Jill Sander, Chanel, Michael Kors, Ralph Lauren e Stella McCartney. Nel 2005 viene selezionata per essere uno degli angeli di “Victoria's Secret”, a cui deve gran parte della sua popolarità. Nel 2008 non le viene rinnovato il contratto da, ma continua a sfilare ininterrottamente per il marchio fino al 2016, prendendo parte a 12 show. In seguito diventa la testimonial di alcune campagne pubblicitarie internazionali di Armani.