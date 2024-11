Gaeta.it - Incendio devastante a Roma Est: fumo nero visibile a distanza

Facebook WhatsAppTwitter Unè divampato nel pomeriggio del 19 novembre 2024 aEst, precisamente nel laboratorio di dolciumi situato in via Carlentini, nella zona di Due Leoni. La colonna disi è levata alta nel cielo, creando preoccupazione tra i residenti e i passanti. Il, denso e irrespirabile, è stato avvertito a varie distanze dal luogo dell’incidente, sollevando l’allerta in tutta la zona. I vigili del fuoco sono stati tempestivamente allertati e sono intervenuti immediatamente per domare le fiamme.Dettagli sull’a Due LeoniIl laboratorio di dolciumi, che ha subito il rogo, si trova nelle immediate vicinanze di un ufficio postale, rendendo l’area particolarmente frequentata. La dinamica dell’è ancora oggetto di indagini, ma le fiamme si sono propagate rapidamente, destando l’attenzione dei residenti.