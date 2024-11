Ilfattoquotidiano.it - I leader del G20: “Assicureremo che i super ricchi siano tassati in modo efficace”. Zucman: “Ora un negoziato internazionale più ampio”

del G20 si impegnano ad “assicurare che gli individui con un patrimonio netto molto elevatoin maniera“. Per farlo coopereranno nello scambio di buone pratiche e nell’individuazione di meccanismi antielusione, compresi i vantaggi fiscali dannosi. Facendo leva sui suggerimenti tecnici di organizzazioni internazionali, accademici ed esperti. Tra gli 85 punti della bozza di comunicato finale del vertice in corso a Rio entra anche l’aperto sostegno alla proposta di tassare i, già discussa a luglio dai ministri delle Finanze. I capi di Stato e di governo avallano anche la dichiarazione dei ministri sulla cooperazione fiscale, riconoscendo che una tassazione progressiva è cruciale per ridurre le disuguaglianze, sostenere i bilanci pubblici, promuovere una crescita sostenibile e inclusiva.