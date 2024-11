Lettera43.it - Federer scrive a Nadal prima della Coppa Davis: «Il tuo vecchio amico tifa per te»

Leggi su Lettera43.it

Si avvicina l’addio al tennis di Rafael. Lo spagnolo, vincitore di 22 titoli dello Slam tra cui 14 Roland Garros, ha annunciato di voler lasciare il professionismo dopo laa Malaga, al via martedì 19 novembre proprio con la sua Spagna impegnata nei quarti di finale con l’Olanda. In attesa di scoprire se scenderà in campo per il singolare oppure se solamente nel doppio in coppia con Carlos Alcaraz, il fuoriclasse iberico sui social ha ricevuto un’emozionante lettera da parte del suo più grande rivalecarriera. Roger, con cui ha risputato decine di match rimasti nel cuore dei tifosi, ne ha celebrato il cammino, la qualità e la sua importanza per tutto il circuito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roger(@roger)La lettera diperalla vigilia«Mentre ti prepari a congedarti dal tennis, ho alcune cose da condivideredi commuovermi», ha scritto su Instagram Roger