Danneggiato il cavo dati sottomarino che collega la Finlandia e la Germania | non si esclude l’ipotesi sabotaggio

IlC-Lion1, chela città finlandese di Santahamina a quella tedesca di Rostock attraversando il Mar Baltico, è stato, causando un’interruzione di molte connessioni e suscitando preoccupazione nei due paesi.Il, lungo 1.200 chilometri e operativo dal 2016, rappresenta una delle principali vie per il trasferimento die l’accesso a internet tra lae il resto d’Europa. Una nave specializzata è già partita da Calais, in Francia, per avviare le operazioni di riparazione. Le autorità stanno indagando sull’origine del danno. Tra le ipotesi considerate vi sono cause accidentali, come l’impatto con un’ancora o con attrezzature per la pesca a strascico. Tuttavia, non sil’eventualità di unintenzionale.si sono dette “profondamente preoccupate” per la rottura delevocando “la guerra ibrida” e la minaccia russa.