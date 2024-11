Inter-news.it - Asllani col problema di Calhanoglu ha una nuova occasione

Leggi su Inter-news.it

Ilfisico diriporta la necessità di mandare in campo un suo sostituto. Questa volta però Inzaghi potrà contare su.CHI IN REGIA? – AAA regista di riserva cercasi. Così si sarebbe scritto nei vecchi annunci. Ildiaccusato con la Turchia infatti porta di nuovo l’Inter a considerare chi far giocare nel ruolo di regista. Esattamente come nel post Roma-Inter, quando Inzaghi alternò Barella, Zielinski e anche Mkhitaryan. Con una differenza: stavoltasarà disponibile. E quindi il regista di riserva avrà l’che ha mancato nello scorso mese.PERSA – L’albanese infatti non gioca in Serie A dal derby, datato ventidue settembre. Fanno due mesi. E dall’ultima sosta in assoluto ha giocato solo circa venti minuti contro l’Arsenal.