Aggiungi cinquant’anni a tavola. Il musical festeggia con Cuccarini

Era l’8 dicembre 1974 e, con una telefonata di Dio in scena, debuttava al Sistina di Romaun posto a, titolo destinato a diventare un caposaldo della commediae italiana e uno dei più grandi successi di Garinei e Giovannini, che lo scrissero con Jaja Fiastri, affidando le musiche ad Armando Trovajoli e le coreografie a Gino Landi. In scena, nei panni di Don Silvestro, c’era Jhonny Dorelli, insieme a Bice Valori e Paolo Panelli. Oggi quel capolavoro50 anni (ma anche oltre due milioni di spettatori in otto edizioni in Italia più altre 32 per il mondo) con la coppia Giovanni Scifoni e Lorella, ovvero il parroco che deve costruire un’arca per salvare l’umanità da un secondo diluvio universale e Consolazione, la ragazza di facili costumi redenta dall’amore.