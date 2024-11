Gaeta.it - Acquisizione gratuita dell’area ex Cementir: avanza il progetto di rigenerazione a Bagnoli

L'importante annuncio riguardante l'exdi via Coroglio segna un passo significativo nel processo diurbana di. Questa decisione, comunicata dal commissario straordinario di Governo e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è frutto di un accordo con il gruppoe il suo braccio operativo Basi 15 s.r.l. L'intesa permette a Invitalia di subentrare nella proprietà di un'area chiave per il rilancio della zona.transazione strategica tra invitalia e basi 15 s.r.l.Il recente accordo stipulato riguarda una transazione complessa tra Invitalia e Basi 15 s.r.l., che consente al primo di ottenere la proprietàdelle aree ex. Queste zone fanno parte di un piano più ampio per ladi, che ha carattere strategico sia per il secondo piano di risanamento ambientale che per la riqualificazione urbana.