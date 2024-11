Quotidiano.net - Ucraina, svolta sugli Atacms: cosa sono e la gittata dei missili Usa che possono colpire in Russia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 18 novembre 2024 - Dall’amministrazione Biden è arrivato il via libera all’a utilizzare ibalistici forniti dagli Usa per attaccare la. Un cambio di rotta, prima che il governo passi nelle mani di Trump. Si chiamano Army Tactical Missile Systems,(si pronuncia "attack 'ems", e sfrutta il gioco di parole). Probabilmente, scrivono i principali media americani, saranno impiegati contro le truppe russe e nordcoreane per supportare le forze ucraine nella regione di Kursk, nellaoccidentale., ok da Biden all’uso degli“ma solo nel Kursk per fermare le truppe nordcoreane” SommariodegliQuando furono utilizzati Assalto russo su vasta scala "Da utilizzare solo nel Kursk” This handout photo courtesy of the US Department of Defense taken on December 14, 2021 shows the US Army conducting live fire tests of the Army Tactical Missile System () at the White Sands Missile Range in New Mexico.