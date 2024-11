Sport.quotidiano.net - Spal, Mignanelli serve il tris. Segna anche il baby Contè

Leggi su Sport.quotidiano.net

LEGNAGO Lacala ilsul campo del Legnago Salus centrando la seconda vittoria di fila. Un successo tanto pesante quanto meritato quello ottenuto dai biancazzurri – in piena emergenza – contro l’ultima della classe che consente ad Antenucci e compagni di compiere un significativo balzo in avanti in classifica (in questo momento sarebbero fuori dalla zona playout). Allo stadio Sandrini è determinante la doppietta di, poi nel finale c’è gloriaper il debuttante Conté (guineano classe 2007) che fissa il punteggio sullo 0-3 mettendo il punto esclamativo davanti a oltre 700 tifosilini in festa. I tecnici Contini e Dossena schierano le stesse formazioni proposte il giorno precedente. L’allenatore delladi fatto non ha la possibilità di scegliere, dindo un 3-5-2 con la conferma di D’Orazio in linea mediana assieme a Radrezza e Zammarini e Rao a supporto di Antenucci sul fronte offensivo.