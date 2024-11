Digital-news.it - Sky: Record di Ascolti per ATP Finals con Sinner e Gran Finale MotoGP con Jorge Martin

Leggi su Digital-news.it

TENNIS EAL TOP PER LA DOMENICA DELLEDI FINALINELLA CASA DELLO SPORT DI SKYA TORINO 1 MILIONE 173 MILA SPETTATORI MEDI COMPLESSIVIPER L’ULTIMO ATTO DELLE ATPDI TENNIS TRAE FRITZ3 MILIONI 100 MILA SPETTATORI MEDI COMPLESSIVI SU SKY E TV8PER L’ULTIMO MOTO GP DELLA STAGIONE:È IL MIGLIOR ASCOLTO PER UN GP DELLA TOP CLASS DA SAN MARINO 2020Domenica didiper la Casa dello Sport di Sky: protagonisti assoluti il tennis, con l’ultimo atto delle ATPconquistato da Jannik, e la, che ha vistovincere il titolo 2024 a Barcellona. A Torino, il match tra Jannike Taylor Fritz – dalle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - ha ottenuto in total audience 1 milione 173mila* spettatori medi complessivi e 1 milione 800 mila** spettatori unici, con il 6,4% di share tv.