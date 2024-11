Quifinanza.it - Sciopero treni 23 e 24 novembre 2024, un altro fine settimana di disagi

Leggi su Quifinanza.it

Un nuovodeiè stato indetto per il weekend del 23 e 24. Si preannuncianoper i viaggiatori in uno dei periodi più movimentati dell’anno. L’agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, segue lodello scorso 8e si aggiunge alle difficoltà che il settore dei trasporti sta affrontando in queste settimane.Indettodei: orari e fasce di garanziaLodeiè stato indetto e coinvolgerà il personale di Gruppo FS,talia, Trenord etalia Tper, e avrà luogo dalle 21:00 di sabato 23alle 20:59 di domenica 24. Durante questo periodo, ipotranno subire cancellazioni, ritardi o variazioni nel servizio, con un impatto che potrebbe estendersi anche alle ore precedenti e successive allo