Salta il tour di Claudio Baglioni l’annuncio del cantautore | La condizione è peggiorata posticipo al 2025 video

all’ultimo la partenza delnei grandi teatri lirici italiani di– Piano di Volo Solotris – che avrebbe dovuto debuttare giovedì 21 novembre al Teatro Lyrick di Assisi, è posticipata al 15 gennaio. Motivi di salute, speigati dallo stessoromano in un lungo messaggio social.“È andata così. Subito dopo aver terminato gli eventi di aTuttoCuore all’Arena di Verona, mi sono messo all’opera per prepararmi ai concerti solistici di Piano di volo.Questo è il nome del progetto scelto per la parte conclusiva – la terza, sottotitolata SoloTris – delle mie rappresentazioni a solo. E, come ogni volta, con la speranza e l’ambizione di fare meglio e di più delle volte precedenti. Questa, poi, essendo l’ultimanée nei grandi teatri lirici, l’avrei voluta e dovuta far diventare la più importante e perfezionata delle esecuzioni e interpretazioni, impiegando tutte le capacità in mio possesso.