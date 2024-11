Iodonna.it - Pelle radiosa, gambe leggere, sopracciglia e ciglia perfette, i migliori trattamenti beauty da programmare prima del matrimonio (e quando)

Leggi su Iodonna.it

Con unin vista, non si contano e i dettagli ai quali pensare, anche di bellezza. Sono tanti, tantissimi. Come è ovvio, ogni sposa desidera appariree impeccabile al momento della cerimonia, pronta a incantare tutti e a risultare splendida anche in foto. Per ottenere unaluminosa, uno sguardo intenso e un corpo leggero e tonico è fondamentalealcunimirati. Ecco quali, e con quali tempistiche. La proposta diad “Affari Tuoi”.