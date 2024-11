Gaeta.it - Mercatini di Natale a Stiffe: Un Villaggio Incantato Dal 6 All’8 Dicembre 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’atmosfera natalizia si fa già sentire a San Demetrio Ne’ Vestini, dove si prevedono tre giorni di eventi magici neididi, programmati per il sei, sette e otto. Questo atteso appuntamento è organizzato dall’Azienda Speciale Territorio e Cultura e dal Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, con la collaborazione del Parco Sirente Velino. Quest’anno, il festival giunge alla sua terza edizione e promette un programma ancora più ricco rispetto al passato, con molte nuove attrazioni per il pubblico, famiglie e visitatori.L’organizzazione dell’eventoDopo il riscontro positivo delle edizioni precedenti, l’amministrazione comunale ha deciso di ampliare le attività proposte per rendereun vero e proprionatalizio.