Thesocialpost.it - Lecce, minorenne investe un carabiniere durante un controllo stradale: il militare in prognosi riservata

Un grave episodio ha scosso Taviano, in provincia di. Undi 46 anni è stato investito da uno scooter mentre svolgeva un. L’incidente è avvenutoun’operazione di routine.Leggi anche: Tragedia in montagna: Lorenzo Dolza perde la vita a soli 21 anniIl vicebrigadiere aveva appena fermato un’auto alzando la paletta, quando ha notato uno scooter che arrivava a velocità sostenuta. Alla guida del mezzo c’era un ragazzo di 16 anni, impegnato in un’impennata. Nel tentativo di fermare il mezzo, ilè stato investito.Il soccorso immediatoI colleghi presenti sul posto hanno subito soccorso il, poi trasportato in ambulanza all’ospedale di Gallipoli. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. Ilnon è in pericolo di vita.