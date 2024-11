Lanazione.it - Lavoratori Beko in protesta, strada bloccata: “Vogliamo lavorare”

Siena, 18 novembre 2024 – Non si ferma ladeiEurope a Siena. Nella mattinata di oggi, 18 novembre, un centinaio di operai hanno manifestato al grido: “” e “Non molliamo mai”. Fischietti, striscioni, cori e fumogeni per urlare insieme tutta la preoccupazione dei dipendenti per i posti di lavoro. Laè rimastaper circa un’ora dal corteo organizzato in vista dell’incontro dei rappresentanti sindacali in provincia con la presidente Agnese Carletti e il senatore Pd Silvio Franceschelli. Mercoledì 20, poi, si riunirà nuovamente il tavolo nazionale nel quale l’azienda è chiamata a illustrare il piano industriale.