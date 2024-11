Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 18 novembre 2024: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno L’amica geniale, su Canale 5 La talpa. Guida aiTv della serata di lunedì 18Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 18? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.19 Project Silence. Jung-won, vedovo e agente della sicurezza della sede del governo, la Casa Blu, sta portando la figlia all’aeroporto quando un incidente su un ponte innesca il caos. Nella confusione generale, dei cani da combattimento, modificati geneticamente, sfuggono al controllo, seminando il terrore tra i malcapitati.. Su Rai Movie dalle 21.10 I 9 di Dryfork City. Nel vecchio West, durante un viaggio in diligenza verso Cheyenne, un gruppo di viaggiatori deve fronteggiare l’attacco dei nativi indiani Sioux.