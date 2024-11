Amica.it - Giovanna Mezzogiorno fa il bilancio della sua carriera e spiega perché la tanto sbandierata "body positivity" è un falso. Lei lo sa bene...

«Laè un fake». Non va per il sottile. Premiata con l’Ulivo d’oro allae un omaggio degli 8 film più significativisuaal Festival del Cinema Europeo 2024 di Lecce, giunto alla 25ma edizione. Nell’incontro con il pubblico, l’attrice ha raccontatodi sé esua vita. Mettendo l’accento con ironia (ora) su una parte del suo percorso professionale. Quando, cioè, è stata di fatto tagliata fuori dal cinema italianoil suo corpo, cambiato dalla maternità e dalla maturità, l’ha resa diversa agli occhi di registi e produttori. Che non l’hanno più cercata o voluta.: un corto per dire che lanon esiste«Laè un fake, non esiste, è un, fa figo, ma è un’altra cosa: le cose vanno malissimo e oggi ancor peggio di sempre.