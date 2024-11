GF Lorenzo contro Shaila VIDEO | Mi devi vedere nelle mie ex relazioni che animale che ero Non ti ho ancora insultato ed è…

Leggi su .com

Negli ultimi giorni sulla piattaforma X (ex Twitter) è in tendenza nei primo posti l’hastag #fuori, con tantissimi utenti che vorrebbero fuori dalla casa del Grande Fratello, il ragazzo milanese che continua ad avere dei comportamenti poco rispettabili, come ad esempio è successo questa notte, dove ha commesso un altro scivolone, questa volta nei riguardi .L'articolo GF,): “Mimie ex, cheche ero. Non ti hoed è.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Maleducazione vip in albergo: i comportamentiStorie Italiane: inviata del programma di Rai Uno minacciata di morte in TvAsia Argento insulta la madre via SMSGf Vip 3: Baby K vs.