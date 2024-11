Ilrestodelcarlino.it - Furto in un negozio di telefonia, razzia di smartphone

Reggio Emilia, 18/11/2024 – Porta a vetri in frantumi e le vetrine in cui erano esposti glisvaligiate. Il colpo è avvenuto questa mattina molto preso, verso le 4, ai danni delVodafone in via Emilia San Pietro. Il ladro ha spaccato la vetrata e in pochi minuti ha fattodei dispositivi elettronici. A dare l’allarme è stata una residente che vive proprio sopra il, svegliata dal trambusto. Sul posto i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia. I danni sono ancora in corso di valutazione. I militari hanno avviato le indagini in ordine al reato diaggravato a carico di ignoti.