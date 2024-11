Cimitero di Latina Codici denuncia le strutture ammalorate

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 novembre 2024 – “Tra i temi che maggiormente coinvolgono l’attività divi è, indubbiamente ciò che ruota intorno aldi, dalle richieste di pagamento del contributo di mantenimento, nei casi in cui è ritenuto non dovuto, alle cartelle esattoriali per finire allo stesso stato in cui esso si trova” – così in una nota stampa Antonio Bottoni diche interviene sullo stato deldi.“I cittadini titolari di concessioni d’uso dei loculi o anche di inumazioni, infatti, versano al gestore del bene pubblico chiamato “Urbano di”, il cosiddetto “contributo di mantenimento”, per cui essi hanno il pieno diritto di pretendere non soltanto di trovare ben mantenuta tutta la struttura, dalle mura ai pavimenti, dai cestini getta rifiuti alle fontanelle, alle alberature e così via, ma hanno anche il diritto di poter frequentare ilin tutta sicurezza, senza limitazioni di spazi e, soprattutto, senza correre alcun rischio per la propria sicurezza.