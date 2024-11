Alice Toniolli e l’incidente in gara | la famiglia presenta la querela in extremis evitata l’archiviazione

Leggi su Open.online

Laper scongiuraredel procedimento in merito aloccorso ad, giovane ciclista trentina, è arrivata appena in tempo. La 19enne era rimasta gravemente ferita lo scorso 14 agosto dopo essere caduta contro un muretto di cemento durante la prova Donne Open al Circuito dell’Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Le condizioni gravi della ragazza avevano convinto i medici a indurre il coma, da cui si era risvegliata dieci giorni più tardi. Laper «lesioni colpose gravissime» è statata dal padre, curatore speciale della figlia su concessione del gip di Treviso, e la stessal’ha controfirmata. Ed è la denuncia, come riporta Tribuna di Treviso, a permettere che sia imposto uno stop alle indagini e al procedimento.