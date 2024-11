Gamberorosso.it - Un'incredibile carta dei vini che costano meno di 20 euro. La nuova guida Berebene del Gambero Rosso

Immaginiamo di essere a cena, è il momento di scegliere il vino. Ci portano unamastodontica e tutti isono compresi entro i 20. Non bisogna lavorare troppo di fantasia in realtà perché per concretizzare questo scenario vi aiutiamo noi. Infatti anche quest'anno con la2025 delabbiamo disegnato un percorso, sul filo del rapporto qualità prezzo, che si snoda attraverso le varie categorie che possiamo ritrovare su una classicadei: le bollicine e ifrizzanti, i bianchi, i rosati, i rossi e anche qualche buon vino dolce.Un comparto in difficoltà ma tanta voglia di fare beneIpremiati sono ben 937 (con 6 Premi nazionali) tanti, tantissimi, mai come quest'anno. E sarebbero potuti essere anche di più, ma come al solito, il nostro ruolo ci impone di fare delle scelte.