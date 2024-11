Sport.periodicodaily.com - Ungheria-Germania: le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 3 di Lega A di Nations League 2024/2025. Se i tedeschi cercheranno la vittoria per chiudere alla grande, i magiari invece per rendere meno amara l’eliminazione.si giocherà martedì 19 novembre 2024 alle ore 20.45 presso la Puskas Arena di Budapest.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI magiari hanno provato a giocarsela in questo girone di Nations League, ma hanno dovuto vedersela con Olanda e, trovando grandi difficoltà. La Nazionale di Marco Rossi ha così totalizzato cinque punti, quattro dei quali contro la Bosnia-Erzegovina. L’obiettivo è ritrovare lo smalto che le aveva permesso di accedere agevolmente alla fase finale di Euro 2024.Dopo le recenti brutte figure collezionate a Mondiale ed Europei, i tedeschi, con l’avvento del ct Naigelsmann, hanno decisamente cambiato marcia vincendo e convincendo oltre che segnare molto in questa prima fase di Nations League.