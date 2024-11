Sinner è il Maestro dei Maestri | batte Fritz e vince l’Atp Finals 2024

Leggi su Ilfaroonline.it

Torino, 17 novembre– Fa la partita perfetta Jannik. Comdall’inizio alla fine di un match accompagnato dal tifo italiano all’Inalpi Arena e domina una splendida finale. Conquista il trofeo per 6-4, 6-4 alle ATPndo l’americano Taylored entra ancora nella storia. E’ il primo italiano ad alzare la prestigiosa Coppa.“Ringrazio il mio Team e tutte le persone che mi sono vicine. Abbiamo fatto un grande lavoro per arrivare fino a qui e continuerà ancora, c’è ancora margine. E’ stata una stagione incredibile, non c’è posto più bello per finirla. Grazie a tutti. Ringrazio gli sponsor per questo evento speciale. Sono felice che il torneo si svolgerà qui per altri 5 anni. Dall’anno scorso a quest’anno l’emozione è un po’ diversa.. quindi (ride) grazie. Il pubblico è stato incredibile.