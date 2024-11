Si chiude la 39esima ed. del Romaeuropa Festival con Alva Noto

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 nov. (askanews) – Con il concerto die Fennesz Continuum – In the spirit of Ryuichi Sakamoto e lo spettacolo .How in salts desert is it possible to blossom.. della coreografa sudafricana Robyn Orlin con il Garage Dance Ensemble e le musiche del duo uKhoiKhoi, si conclude il 17 novembre all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, la trentanovesima edizione del. Inaugurato il 4 settembre, ilpresieduto da Guido Fabiani con la Direzione Generale e Artistica di Fabrizio Grifasi, ha proposto 120 appuntamenti tra spettacoli ed eventi gratuiti per oltre 300 repliche. Oltre 700 artisti da tutto il mondo hanno attraversato uno “spazio aperto” ai linguaggi della creazione contemporanea. Nei suoi circa tre mesi di programmazione ilha registrato oltre 60.