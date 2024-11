Anteprima24.it - Rosetta De Stasio (Prima Benevento): “Mercato rionale di piazza Risorgimento, forse è il momento di correggere gli errori”

Tempo di lettura: 4 minuti“E’ sempre auspicabile, soprattutto in politica, che chi commette deglidi valutazione se ne ravveda e corregga il tiro. E’ questo l’autentico sintomo di quella sensibilità verso le esigenze dei cittadini che costituisce l’ingrediente essenziale di una buona amministrazione. E’ del tutto evidente che sullo spostamento deldi, o Viale Mellusi, è stato commesso un enorme errore di valutazione.Quale componente della Commissione Consiliare Attività Produttive nella seduta del 21 Ottobre scorso, alla presenza dell’Assessore Ambrosone, avanzai la proposta di lasciare che ilsi svolgesse almeno una volta alla settimana lì dove si era sempre svolto. Naturalmente l’Assessore non prese in considerazione la mia proposta che invece veniva condivisa anche dai consiglieri di opposizione Perifano e Megna.