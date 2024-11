Ilrestodelcarlino.it - Roncocesi, le proposte: "Aumentare il telelavoro"

"Piùe gestione scaglionata degli orari lavorativi nelle aziende di Corte Tegge e Mancasale". I cittadini dinon si arrendono e presentano un pacchetto diurgenti per sicurezza stradale e qualità della vita della zona al sindaco, alla giunta e al Consiglio. Richieste concrete per controbilanciare i gravi disagi pere Cavazzoli scaturiti dalla chiusura del ponte di via Marx e dalla mancanza di alternative stradali adeguate in assenza della bretella di uscita a Cavazzoli della nuova Tangenziale Nord, che non sarà terminata prima di diversi mesi. Situazione che danneggia anche i lavoratori pendolari diretti alle aree industriali. Si sollecita il Comune di promuovere con gli imprenditori la "suddivisione degli orari di ingresso e uscita delle aziende di Mancasale e Corte Tegge in tre fasce temporali per alleggerire il traffico nelle ore di punta".