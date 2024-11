Thesocialpost.it - MotoGP: Jorge Martin è campione del mondo, il terzo posto in Spagna vale il titolo

delinsufficiente per ilè il nuovodel. Il pilota spagnolo ha conquistato iloggi ancia, concludendo la gara in terza posizione. Una prestazione solida e strategica che gli ha permesso di mettere in cassaforte il, indipendentemente dalla vittoria di Francesco Bagnaia, dominatore della gara.La gara: Bagnaia trionfa, Marquez secondo,La corsa è stata caratterizzata da un’intensa battaglia tra Bagnaia e Marc Marquez per la prima posizione. Il pilota italiano della Ducati ha mantenuto la leadership per gran parte dei 24 giri, respingendo gli attacchi di Marquez e tagliando il traguardo con un secondo di vantaggio., consapevole che ilsarebbe stato sufficiente per assicurarsi il, ha preferito non rischiare e mantenere un ritmo controllato.