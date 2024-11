MotoGP GP Barcellona 2024 Marquez | Congratulazioni a Martin ringrazio il Team Gresini

Leggi su Sportface.it

Marcsi complimenta con Jorge, laureatosi Campione del Mondo di, al termine del GP di. “Voglio fare le mieal nuovo campione del mondo, Jorge. Oggi è la sua giornata“, ha detto lo spagnolo delDucati, secondo classificato nel Gran Premio sul circuito del Montmelò che ha chiuso questo mondiale. “Ero super concentrato come se fossi io a lottare per il mondiale. Concludere sul podio era il modo migliore per ringraziare la famigliache mi ha accolto – ha spiegato Marcai microfoni di Sky Sport -. Non mi cambiava niente fare terzo o quarto nel mondiale: io non ho alcun beneficio in termini di bonus. Per ilso che questo risultato faceva la differenza e, quindi, ho cercato di fare loro questo regalo“.“Avrei firmato per una stagione del genere.