Matteo Fraziano è il vincitore di Tú Sí Que Vales 2024

Tra esibizioni esilaranti, emozionanti e talenti veri, l’undicesima edizione di Tú Sí Queè giunta al termine e ha decretato il suoche, con le sue ombre cinesi e illusioni, si aggiudica il premio di 100mila euro. Per il giovane, già visto in altri talent show come Dalla Strada al Palco e Britain’s Got Talent, una vittoria assoluta, con il 51% dei voti del pubblico.Sono 16 i concorrenti arrivati in finale e che si sono esibiti in diretta davanti alla giuria, composta da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Gerry Scotti, in versione esclusivamente spettatrice. A stabilire ilè stato infatti il pubblico da casa tramite il televoto. In finalissima, oltre a, sono arrivati anche il gruppo di taekwondo Ssaulabi (votato dal 18%), i clown/maghi horror The Phobias (16%) e gli acrobati Hakuna Matata (15%), vincitori delle rispettive sfide in quartetti che si sono svolte durante la serata e sempre votate dal pubblico.