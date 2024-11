Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 0-2, Europei curling 2024 in DIRETTA: terzo end annullato, la mano resta agli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.56: Due le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del quarto end18.53: L’errore di Eriksson che sba la bocciata e si apre qualche prospettiva per gli18.51: Doppia doppia bocciata, una stone azzurra a punto dopo 8 tiri del quarto end18.48: Anche ilend è18.43: Stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 3 tiri ma si potrebbe andare di nuovo all’annullamento18.39: casa libera dopo 8 tiri delend18.36: Una stone svedese a punto dopo i primoi 4 tiri delend18.32:annullata, sempre 0-2che18.29: Doppia bocciata di Mosaner che libera la casa dalle due stone svedesi18.25: Una stone svedese a punto a metà del secondo end18.23: Due stone svedesi a punto in avvio di secondo end18.