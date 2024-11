Ilgiorno.it - Il monzese che insegna agli americani i segreti della guerra in Vietnam

Leggi su Ilgiorno.it

Tutto quello che avreste voluto sapere sulladele non avete mai osato chiedere, ora è a vostra disposizione. Merito di Alessandro Giorgi, classe 1960, laureato in economia aziendale all’Università Bocconi, già studente del Liceo Zucchi, manager di professione, grande investigatore di vicende belliche. Ad attirare la sua attenzione di storico è stata anche ladel. A questo argomento ha già dedicato i volumi “Vikings in“ e “Cronacadel1961-1975“. La sua più recente opera si intitola “The Fighting Fathers“ e narra la storia dei padri combattenti, cioè dei sacerdoti cattolici che animarono la resistenza armata in Sudall’inizio degli anni ’60. Il volume, pubblicato dalla casa editrice statunitense Schiffer Publishing, è per ora disponibile solo in lingua inglese.