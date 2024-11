361magazine.com - Grande Fratello, un momento di sconforto per Helena: lo sfogo

Prestes affronta undi: locon Luca e Javier. Ecco cosa è emersoPrestes ieri sera nella serata karaoke con Javier ha voluto affrontare un confronto per fare chiarezza sul loro legame.Leggi anche, Le Non è la Rai sono davvero unite? La confidenza a Luca CalvaniLodella modellaLa modella inaspettatamente si ritrova in lacrime ad affrontare undi.“O sto insieme a una persona, o non ci divento amica” specifica Javier poi aggiunge: “Sei una persona che mi fa bene“. Il concorrente vedendo la gieffina affranta continua: “So che metti questa corazza”.è stanca e scoppia in lacrime rivelando di sentirsi molto fragile. Mentre Javier le resta accanto si aggiunge anche Luca Calvani.