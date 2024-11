Calciomercato.it - Comprava arbitri e truccava interi campionati: arrestato il ‘re delle retrocessioni’

Viene definito il ‘reper la sua centralità nel calcio scommesse: è statonelle scorse ore a DubaiÈ finita la latitanza di un figura di “spicco” del match fixing, fenomeno che ormai da decenni colpisce il mondo del calcio speculando sulla fede dei tifosi e non solo.Calcio scommesse,il ‘re(LaPresse) -Calciomercato.it“Solo la politica e il traffico di droga fanno guadagnare di piùpartite truccate”. La pensava così William Pereira Rogatto, cittadino brasiliano di 34 anni,a Dubai nei giorni scorsi in esecuzione di un mandato di cattura spiccato dall’Interpol come richiesto dai magistrati brasiliani. Un arresto importante per il mondo del calcio: già, perché Rogatto risulta essere una figura centrale nel vasto sistema di manipolazione deiminori del calcio brasiliano.