Lanazione.it - Tutela e sicurezza in mare. Esercitazione alle 5 Terre

Cinque, 16 novembre 2024 – Un’per prevenire l’inquinamento causato da sversamenti di sostanze nocive per l’ambiente e testare le operazioni di salvataggio di naviganti a rischio si è svolta nella zona “C” dell’area marina protetta delle Cinquecon il coordinamento della Guardia Costiera della Spezia. La simulazione, denominata Pollex, ha previsto uno sversamento accidentale indi idrocarburi, segnalato da un traghetto in transito nelle acque antistanti al Comune di Riomaggiore, provocato da un natante con sei persone, a bordo del quale un minore avrebbe rimediato una grave contusione al volto, sinistro in seguito al quale sarebbe stato trasportato a terra con un accompagnatore. Tre i mezzi nautici della locale Capitaneria di Porto impiegati nelle operazioni, con personale altamente specializzato tra cui un soccorritore marittimo e militari appartenenti al V nucleo subacqueo della Guardia Costiera di Genova, oltre al battello del parco nazionale delle Cinque, il mezzo disinquinante Tagis della società Castalia, intervenuto per conto del ministero dell’Ambiente e dellaenergetica e due traghetti messi a disposizione dal consorzio marittimo turistico CinqueGolfo dei Poeti.