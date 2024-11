Ilrestodelcarlino.it - Pubblico da playoff, quinta piazza in B

Il Cesena ormai è abituato alla zonaalta, ci sta prendendo gusto; infatti non è solo al quarto posto per quanto riguarda il rendimento sul campo (21 punti) ma è quinto anche per l’affluenza media degli spettatori nelle gare casalinghe (7 quelle disputate al momento). Al Manuzzi, infatti, in B, la media, dopo 13 giornate, è di 12.017 appassionati per partita, un numero importante alle spalle solo di quattro città ben più grandi e club di grandi tradizioni: Palermo, Genova, Bari e Salerno. Lo scorso anno nel trionfale campionato di C, con mister Toscano in panchina, il Cesena non aveva rivali, una media di 9.544 spettatori e l’apice nella gara della vittoria del 30 marzo, 1-0 sul Pescara, match della matematica promozione in B alla quale erano presenti 15547 spettatori. Il salto di presenze quest’anno è notevole, categoria maggiore e una partenza molto stimolante, zonaalta e una squadra che in casa va forte: 5 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta.