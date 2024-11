Ilgiorno.it - Pirellino, sì a nuove regole urbanistiche

Il Comune avvia il procedimento di redazione di una variante parziale al Piano delledel Piano di Governo del Territorio per definire la disciplina urbanistica in cui inserire il compendio immobiliare di via Giovanni Battista Pirelli 39, il cosiddetto. La decisione è stata assunta con una delibera di Giunta e dovrà poi passare all’esame del Consiglio comunale. L’obiettivo è la pianificazione di quella porzione di territorio la cui disciplina urbanistica è stata annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2023. L’accoglimento del ricorso in appello presentato da Coima ha determinato "l’obbligo del Comune di riponderare la scelta pianificatoria". La disciplina proposta consente la realizzazione di funzioni urbane residenziali libere per la quota di SL corrispondente a quella prevista nel progetto presentato da Coima.