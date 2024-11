Sport.quotidiano.net - Pianeta Minors, un altro turno ricco di partite con una posta in palio molto alta. Bologna 2016 e New Flying Balls, weekend di fuoco. Trasferte a Iseo e Matelica per continuare a volare

Attenzionate numero uno dopo i rispettivi scacchi alle capolista, si preannuncia un fine settimana diper le bolognesi della B Interregionale. Nella division C della Conference Nordest ildi coach Lunghini, reduce dai due successi consecutivi contro Nervianese e la regina Sangiorgese, oggi alle 21 sarà infatti di scena acontro la terza della classe, anch’essa in striscia positiva da due giornate e ai vertici del girone con un record di 5 vittorie e 3 sconfitte: tra le fila rossoblù squadra affidata all’ala Ugolini, fino a questo momento prima bocca dacon 12,5 di media. Situazione analoga anche nella Conference Centro, con gli occhi puntati sulla division E e in particolar modo sui New, guidati dal trittico Ranuzzi (14,5), Cortese (17,7) e Ranitovic (11,6), che dopo il referto rosa casalingo contro Recanati, con conseguente raggiungimento del gruppo al primo posto, oggi alle 21 farà visita alla Vigor