Pestano 17enne con calci e pugni sotto i portici | tre minorenni a processo

Fermo, 16 novembre 2024 – Dopo averlo minacciato con un coltello, lo avevano aggredito in tre e lo avevano massacrato a. Nonostante si fossero dati alla fuga i poliziotti della squadra mobile e dell’ufficio prevenzione generale di Fermo, all’esito di una celere attività investigativa, avevano individuato gli autori della sanguinosa aggressione posta in essere a metà dicembre scorso, ai danni di un minore straniero, ospite di una comunità d’accoglienza del Fermano. Il fatto di sangue si era consumato in piazza del Popolo e nei guai erano finiti tre ragazzi 17enni, due di origini nord africane e uno albanese. Tutti sono comparsi davanti al giudice per le udienze preliminari del tribunale dei Minori di Ancona e sono stati rinviati a giudizio con le imputazioni di lesioni personali e minacce aggravate in concorso.