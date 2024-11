Nba 2024 2025 | Cleveland inarrestabile LeBron da record contro gli Spurs

Leggi su Sportface.it

Non si ferma la corsa di, che, nella notte di Nbatra venerdì 15 e sabato 16 novembre, battono anche i Chicago Bulls centrando la quattordicesima vittoria in altrettante partite giocate. Un successo per 144-126 maturato soprattutto nel quarto quarto, in cui Mitchell infila 18 dei suoi 37 punti; a fine serata, ben oltre i 20 punti anche Garland, Allen e, dalla panchina, LeVert. Vincono anche i Lakers, che si impongonogligrazie anche alle stelle diJames e Anthony Davis: il primo sigla un nuovopersonale, visto che mai in carriera era riuscito a infilare quattro triple doppie consecutive (15 punti, 16 rimbalzi, 12 assist), mentre il secondo si conferma in forma stellare infilando altri 40 punti, oltre a 12 rimbalzi.RISULTATI E CLASSIFICHESempre a Ovest, da segnalare i 60 punti di De’Aaron Fox, che però non bastano a Sacramento per battere i Minnesota Timberwolves, che si impongono all’overtime in una partita in cui Edwards realizza 36 punti.