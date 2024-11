Napoli 30 genitori aggrediscono un’insegnante di sostegno a scuola | l’Ufficio Scolastico Regionale avvia le ispezioni

Leggi su Open.online

della Campania ha disposto un’ispezione dopo che una trentina di, mamme e papà, hanno fatto irruzione giovedì 14 novembre nell’istituto Salvati di Scanzano, nel Napoletano, per aggredire un insegnante. Ad annunciarlo è il ministero dell’Istruzione e del Merito, che in una nota dichiara: «Laè un luogo sacro e va tutelata sempre». Volevano farsi giustizia da soli per le accuse, le voci, che circolavano sui social sul conto della professoressa. Erano le 10.30 del mattino, nelle classi circa 140 studenti dellamedia. Gli alunni hanno sentito le urla degli adulti per i corridoi, una parte ha assistito all’aggressione all’insegnante di. La docente è stata colpita più volte ed è stata ricoverata con un trauma cranico.Coinvolta anche la dirigenteNon è stata l’unica ad avere la peggio.