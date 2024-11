Musica Mark Sherman a Napoli | il vibrafonista statunitense live alla Domus Ars con Eric Daniel

Leggi su Ildenaro.it

è, senza dubbio, uno dei più straordinari vibrafonisti della scenale internazionale e uno dei più incredibili musicisti al mondo: il sessantasettenne, compositore, pianista e produttore newyorchese sarà ain concerto come ‘special guest’ di un imperdibiledel collettivole campano Cappuccio collective smooth, che vedrà protagonista – come ospite speciale – anche il sassofonista amano. Mercoledì 20 novembre alle 19.30 il palco dellaARS (Via Santa Chiara, 10 –) accoglierà i musicisti della formazione guidata dal chitarrista e compositore Mimmo Cappuccio: Annina Galiano (voce), Cristina Massaro (pianoforte e tastiere), Paki Palmieri (percussion set) e Mino Berlano (basso).Il concerto, condotto dal giornalista Michelangelo Iossa, sarà impreziosito dpresenza di, noto per il suo stile vigoroso e sofisticato nell’improvvisazione: formatosiprestigiosa Juilliard School,ha dato vitasua carriera collaborando con artisti del calibro di Peggy Lee e Wynton Marsalis.