Migranti in Albania Anm | La magistratura non ostacola il governo

La mozione di Fratelli d’Italia sul trattenimento deiha sollevato aspre reazioni, compresa quella presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santalucia: «Con un colpo di penna si vorrebbe stravolgere l’ordinario assetto delle competenze. Abbiamo il dovere di ribadire che laitaliana non è in nessuna sua parte attraversata da faziosità politica e non avversa i programmi di chi oggi è maggioranza politica di». Durante la relazione al Comitato direttivo centrale dell’Anm, Santalucia ha sottolineato come le Corti d’Appello, già sovraccariche di lavoro «non sarebbero in grado di gestire ulteriori incombenze senza compromettere obiettivi strategici come quelli del Pnrr. È assai difficile rinvenire un principio di razionalità in questo stravolgimento dell’ordine delle competenze», ha dichiarato.