Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: Curtis bene nei 50 stile, eliminata Pilato nei 200 rana

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13 Iniziate le batterie dei 200libero uomini, una delle gare più interessanti del giorno.11.12 Le qualificate alla finale: Fangio, Ferraguti, Zucca, Angiolini, Principi, Verona, Di Giacomantonio, Mancini.è la prima delle escluse.11.10 Francesca Fangio è nettamente la più rapida del turno. 2:22.67 il crono della classe 1995.11.07 Lisa Angiolini è la più rapida della terza batteria, ma con il crono di 2:25.31 non batte Ferraguti.11.04 Alessia Ferraguti è la più veloce in 2:24.80, terzache paga 2.69 dalla classe 1998.11.01 Irene Mati è la più veloce della prima batteria in 2:29.54.10.59 Passiamo ora ai 200femminili, dove ci sarà anchedetta..10.58 I finalisti dei 200: Fusco, Mancini, Castello, Pinzuti, Saladini, Mantegazza, Giorgetti, Bondavalli.